Tragedia en el norte neuquino: murió un vecino y rescataron dos ambulancias atrapadas por el barro

El episodio ocurrió cuando personal de Salud y efectivos policiales de Las Coloradas se trasladaron hasta el sector ante una emergencia sanitaria.

Un vecino del paraje Las Cortaderas, en el norte neuquino, murió este viernes por la tarde antes de poder recibir asistencia médica, en medio de las dificultades generadas por las intensas lluvias y el deterioro de los caminos rurales.

El episodio ocurrió cuando personal de Salud y efectivos policiales de Las Coloradas se trasladaron hasta el sector ante una emergencia sanitaria. Al arribar, constataron que el poblador había fallecido en las inmediaciones de su vivienda.

Las condiciones del terreno complicaron además el operativo de regreso. La ambulancia que había llegado hasta el lugar, junto con el patrullero que prestaba apoyo, quedaron encajados debido a la acumulación de barro y greda sobre la Ruta Provincial 7.

Ante esta situación se dispuso el envío de una segunda ambulancia para asistir al operativo. Sin embargo, el nuevo móvil sanitario también quedó varado en el camino, lo que obligó a desplegar un operativo de rescate durante la noche.

Del procedimiento participaron trabajadores municipales, efectivos policiales y personal del EPEN. Con una retroexcavadora y vehículos pesados con tracción integral lograron liberar los móviles de emergencia y permitir su retorno.

El episodio volvió a poner en evidencia las dificultades que generan las precipitaciones intensas en los caminos rurales del Norte Neuquino, particularmente en sectores donde el barro y la greda pueden dejar completamente intransitables las vías de acceso para los vehículos sanitarios.