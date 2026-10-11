Realizarán mamografías gratuitas en el hospital zonal

Del 19 al 23 de octubre

En el marco de la Semana Rosa, se llevarán adelante jornadas de mamografías en el hospital Complejidad VI Dr. Aldo Maulu de Plaza Huincul, con el objetivo de promover la detección temprana del cáncer de mama y fortalecer la prevención.

La iniciativa se desarrollará del 19 al 23 de octubre, en el horario de 8 a 12, y contará con 10 turnos diarios por orden de llegada, según lo informado en la convocatoria.

La propuesta está dirigida a mujeres de entre 40 y 69 años que no se hayan realizado una mamografía durante el último año. Para acceder al estudio, se podrá concurrir con o sin pedido médico.

Desde la organización recomendaron que quienes cuenten con estudios mamarios anteriores los lleven al momento de asistir, a fin de facilitar el seguimiento de los controles.