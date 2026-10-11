Otro vuelco en la Ruta 237: un ocupante resultó ileso

El vehículo involucrado tenía un solo ocupante, quien no presentó lesiones.

Otro vuelco se registró este domingo, alrededor de las 10:45, sobre la Ruta Nacional N.º 237, a la altura del kilómetro 1317.

Según informó Bomberos Voluntarios de Picún Leufú, el vehículo involucrado tenía un solo ocupante, quien no presentó lesiones.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Picún Leufú, efectivos policiales y personal de salud del hospital local. También participaron efectivos policiales y personal sanitario de Villa El Chocón.

Por el momento, no se brindaron detalles sobre las causas que provocaron el siniestro vial.