Más de 480 personas participaron del Encuentro de Murgas Argentinas en Plaza Huincul

Integrantes del Ejecutivo municipal participaron del acto de entrega de certificados a las murgas que formaron parte de la convocatoria

Más de 480 personas participaron del Encuentro de Murgas Argentinas “El Regreso de Amantes de la Noche”, una propuesta que reunió en Plaza Huincul a agrupaciones de la región y distintos puntos del país.

La jornada permitió recuperar un espacio de encuentro en torno a la murga, una expresión vinculada con la cultura popular, la identidad de los barrios y las tradiciones comunitarias.

Durante el encuentro, integrantes del Ejecutivo municipal participaron del acto de entrega de certificados a las murgas que formaron parte de la convocatoria, como reconocimiento a su participación en esta nueva edición.