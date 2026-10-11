Huinganco proyecta llegar a los 200.000 tulipanes en 2027 y apuesta al turismo en el Norte neuquino

El anuncio fue realizado este sábado por el gobernador Rolando Figueroa, en el lanzamiento de Huinganco Florece

El gobernador Rolando Figueroa anunció la ampliación de la producción durante el lanzamiento de Primavera en el Alto Neuquén. La iniciativa busca impulsar el turismo y el desarrollo productivo de la región.

Neuquén proyecta alcanzar los 200.000 tulipanes en Huinganco durante 2027. El anuncio fue realizado este sábado por el gobernador Rolando Figueroa, en el lanzamiento de Huinganco Florece, una propuesta que combina turismo, producción, naturaleza y cultura.

“Perdimos 25 años. No quiero que se sigan perdiendo otros 25 años”, afirmó el mandatario, al recordar que en el año 2000 se habían plantado 100.000 bulbos en la localidad.

Actualmente, el Vivero Provincial cuenta con 16.600 bulbos, luego de una prueba piloto de 5.000 unidades realizada en 2025. Durante octubre se desarrollarán ferias, propuestas gastronómicas, música y actividades vinculadas con el cultivo.

Figueroa también destacó las obras viales previstas para el Alto Neuquén, la extensión de la fibra óptica y las redes de gas, como parte de una estrategia para mejorar la conectividad y fortalecer el turismo regional.

Durante el acto, la Provincia y la Municipalidad de Huinganco firmaron un convenio para construir nuevos sanitarios en el Vivero Provincial, con una inversión estimada de 600 millones de pesos.

El objetivo es consolidar la producción de tulipanes como un nuevo atractivo turístico y una oportunidad de desarrollo para el Norte neuquino.