Habrá jornada de actividades por el Mes Rosa en el barrio Brentana, de Cutral Co

En el marco del Mes Rosa, se llevará a cabo una jornada de actividades destinadas a promover la prevención y la detección temprana del cáncer de mama y brindar información sobre el cuidado de la salud de las mujeres.
La propuesta tendrá lugar el lunes 19 de octubre, de 10 a 12 horas, en la sede barrial del barrio Brentana.
Durante la jornada se realizarán controles de enfermería, se entregará folletería informativa y se desarrollará una clase de zumba. Además, se ofrecerá una charla informativa sobre cáncer de mama y cuidados de la mujer, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de los controles y la detección temprana.