Habrá jornada de actividades por el Mes Rosa en el barrio Brentana, de Cutral Co

Durante la jornada se realizarán controles de enfermería

En el marco del Mes Rosa, se llevará a cabo una jornada de actividades destinadas a promover la prevención y la detección temprana del cáncer de mama y brindar información sobre el cuidado de la salud de las mujeres.

La propuesta tendrá lugar el lunes 19 de octubre, de 10 a 12 horas, en la sede barrial del barrio Brentana.

Durante la jornada se realizarán controles de enfermería, se entregará folletería informativa y se desarrollará una clase de zumba. Además, se ofrecerá una charla informativa sobre cáncer de mama y cuidados de la mujer, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de los controles y la detección temprana.