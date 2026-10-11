Domingo inestable en Cutral Co y Plaza Huincul: anuncian lluvias

Durante el día se prevén velocidades cercanas a los 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 38 km/h.

El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipa una jornada inestable para este domingo 11 de octubre en Cutral Co y Plaza Huincul, con probabilidad de lluvias y temperaturas moderadas.

De acuerdo con el informe, durante la mañana se espera una temperatura mínima de 12 °C, mientras que por la tarde la máxima alcanzaría los 17 °C.

Durante el día se prevén velocidades cercanas a los 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 38 km/h. Por la noche, las condiciones tenderían a mantenerse, con viento de alrededor de 28 km/h y ráfagas de similar intensidad.

El cielo de este domingo también estará acompañado por un cambio en el ciclo lunar. La Luna se encontrará en fase creciente, en el inicio de una nueva lunación luego de la Luna nueva registrada el día anterior.

Además, según la referencia astrológica incluida en el pronóstico, la Luna transitará de Libra a Escorpio durante la jornada.