Dictarán un taller sobre costos para emprendedores en Cutral Co

Se desarrollará en dos encuentros

La E.P.A. N.º 5 de Plaza Huincul realizará un Taller de Costos para Emprendedores, destinado al público en general, con o sin conocimientos previos, con el objetivo de brindar herramientas para mejorar la administración económica de emprendimientos y proyectos productivos.

La capacitación se desarrollará en dos encuentros, previstos para los miércoles 14 y 21 de octubre, de 19 a 21 horas, con una duración total de cuatro hora

El taller tendrá lugar en la E.P.A. N.º 5, ubicada en General Paz N.º 157, Cutral Co. Las inscripciones se realizan de lunes a viernes, de 19 a 21 horas, en la institución. Para consultas también se encuentra disponible el teléfono 2994 137958.

Al momento de inscribirse se solicita presentar fotocopias de DNI, acta de nacimiento y certificado analítico. Desde la institución remarcaron que la capacitación está abierta al público en general y no requiere conocimientos previos