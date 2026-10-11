Cutral Co: con más de 100 jinetes y $27 millones en premios, comenzó la Fiesta del Tropillero y el Pialador Neuquino

Un encuentro que reúne a jinetes y tropilleros de distintos puntos del país en el campo de jineteadas “Herencia Gaucha”, ubicado en Filli Dei Sur.

Este sábado comenzó la segunda edición de la Fiesta del Tropillero y el Pialador Neuquino, un encuentro que reúne a jinetes y tropilleros de distintos puntos del país en el campo de jineteadas “Herencia Gaucha”, ubicado en Filli Dei Sur.

La propuesta congrega a más de 100 jinetes, que participan de distintas competencias de destrezas criollas, pialadas y jineteadas en las categorías bastos con encimera, clina limpia y grupa surera.

La organización dispuso además una importante premiación, con más de 27 millones de pesos en premios que serán distribuidos entre los participantes de las diferentes competencias.

Durante la jornada estuvo presente el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, acompañado por el concejal Plinio Rubilar, quienes recorrieron el predio y participaron de las actividades.

Rioseco destacó la importancia de sostener este tipo de encuentros vinculados con las tradiciones y la identidad cultural. “La Patria y la provincia nacieron con los gauchos y esto es parte de nuestra cultura”, expresó.

En ese sentido, remarcó el trabajo de los jóvenes que impulsan la celebración y sostuvo que “están defendiendo la cultura popular, el gauchaje y las tradiciones”, por lo que consideró necesario acompañar y respaldar este tipo de iniciativas.

Por su parte, Matías Lizama, integrante de la agrupación Herencia Gaucha y uno de los organizadores, explicó que el objetivo fue preparar una propuesta destinada a toda la familia.

“Preparamos una fiesta para toda la familia, con destrezas criollas, pialadas, montas, baile campero y desfile gaucho”, señaló.

El encuentro también cuenta con carros gastronómicos y emprendedores, que forman parte de la propuesta que acompaña las actividades tradicionales durante el fin de semana.

La celebración tendrá continuidad este domingo 12 de octubre, cuando se desarrollará el gran desafío en bastos con encimera, además del denominado broche de oro, con la participación de tropilleros invitados y montas especiales.