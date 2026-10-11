Añelo reunió a más de 1.500 adultos mayores en el Adultazo Tertulia Fest

Para facilitar la participación de quienes debieron recorrer mayores distancias, la organización garantizó alojamiento y desayuno para los adultos mayores que viajaron desde 300 kilómetros o más.

Añelo fue escenario este viernes de una nueva edición del Adultazo Tertulia Fest, que convocó a unos 1.500 adultos mayores provenientes de distintas localidades de Neuquén y Río Negro. La propuesta comenzó a las 17 en el predio ubicado sobre calle 24, al final, con actividades recreativas, espectáculos musicales y una comida compartida.

El evento, organizado por el municipio de Añelo, incluyó una merienda de bienvenida, una clase de zumba y presentaciones folklóricas a cargo de los grupos locales de adultos mayores y de personas con discapacidad.

La música en vivo estuvo a cargo de Los Chama de Cristal, La Fuerza y Abigail y su conjunto, que animaron la jornada junto con una pista de baile preparada para los asistentes.

Uno de los espacios centrales fue una globa de aproximadamente 80 metros de largo, donde se sirvió asado de chivo, cerdo y costillares. El menú también incluyó platos dulces, frutas y viandas sin TACC, para contemplar distintas necesidades alimentarias.

Además de las propuestas gastronómicas y musicales, se realizaron sorteos de más de 200 regalos entre los participantes.

Delegaciones de toda la región

La convocatoria reunió a representantes de numerosas localidades, entre ellas Neuquén capital, Centenario, San Patricio del Chañar, Cordero, Tricao Malal, San Roque, Campo Grande y Las Ovejas.

También llegaron delegaciones de Sauzal Bonito, Chihuidos, Manzano Amargo, Plaza Huincul, Allen, Plottier, Senillosa, Cutral Co, El Chocón, Cipolletti, Vista Alegre, Rincón de los Sauces, Villa La Angostura, Zapala, Villa Traful, Mariano Moreno y San Martín de los Andes.

Para facilitar la participación de quienes debieron recorrer mayores distancias, la organización garantizó alojamiento y desayuno para los adultos mayores que viajaron desde 300 kilómetros o más.

El encuentro reunió así a participantes de distintos puntos de la región en una jornada que combinó entretenimiento, expresiones culturales y espacios de encuentro entre comunidades.