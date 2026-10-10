Plaza Huincul: un incendio consumió una vivienda

No había ocupantes en el interior de la casa.

Esta mañana, se quemó por completo una construcción situada en el final del barrio Otaño de Plaza Huincul.

Desde la Central N° 17, se indicó que en la casa no había habitantes, por lo que no se registraron personas dañadas o afetadas.

En el lugar trabajó una dotación de voluntarios, acompañada por un camión abastecedor para el autobomba. Después de la extinción del fuego, los bomberos realizaron las tareas de enfriamiento.

Una vez que se realizó la inspección antes de retirarse, debieron anular un caño de gas que estaba en la parte trasera de la vivienda, explicó desde el cuartel José Acuña.