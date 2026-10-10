Llegó el día: hoy es el estreno oficial del “El amor y el fin”, el videoclip de Gero Paredes

Esta noche, a las 20, el recinto del Centro Cultural José Rioseco de Cutral Co se estrenará de manera oficial eel videoclip El amor y el fin.
El nuevo proyecto musical de Gero Paredes estará acompañado por su experiencia audiovisual, a través del guionista y director de cine cutralquense, Ignacio Bueno Sabatté.
La propuesta de esta noche incluirá además sorpresas para el público y la actuación en vivo del talento local, Gero en sus ciudad de origen.
Se informó que toda la producción está a cargo de Amatista Arte Audiovisual, y fue realizada con el apoyo de Encine, las municipalidades de Cutral Co y de Plaza Huincul, el Centro de Imágenes Odontológicas Sabatté y el Ministerio de las Culturas de Neuquén.
El valor de la entrada es de 10 mil pesos.