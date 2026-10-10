JULIO CÉSAR BADILLA

NECROLÓGICA QEPD

16/03/1960 – 10/10/2026



“Papi, te vamos a extrañar muchísimo. Gracias por enseñarnos que lo más importante en la vida es la familia y por inculcarnos que siempre tenemos que estar unidos. Nos quedamos con eso y con tantos momentos compartidos que vamos a guardar para siempre”.

“Te amamos mucho y siempre vas a estar con nosotros”.

Tu esposa, hijos, yernos, nuera y nietos.

El consejo de administración y el cuerpo de delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociado y comunican que sus restos, velados en sala “a” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co, serán inhumados el día 11/10/2026 a las 14:00 horas en la necrópolis de Cutral Co. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.