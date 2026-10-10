Hoy es el día para los controles de salud: “Punto Mujeres” se hará en el hospital de Cutral Co

Hoy se lleva adelante la jornada especial de salud llamada Punto Mujeres para facilitar el acceso a exámenes preventivos como mamografías, pruebas de VPH y controles de medicina general sin necesidad de cita previa. Estará disponible de 10 a 17.
La convocatoria es para mujeres, varones trans y personas no binarias. Esta iniciativa se lleva adelante desde el ministerio de Salud de Neuquén. El principal objetivo es facilitar la llegada de la población que no logra concurrir a la consulta durante la semana debido a sus obligaciones cotidianas o laborales.
“La jornada no solo se hará acá en nuestra comarca, en el hospital, también va a estar en el centro de salud del barrio Otaño, y a nivel provincial también se va a desarrollar, por ejemplo, el hospital de Añelo, Senillosa, el Heller de Neuquén, Centenario, el Castro Rendón, son otros hospitales que también se suman a esta a esta jornada”, subrayó la directora del hospital, Vanesa Riveros.
Habrá -sin turno previo, pero con un orden para garantizar la atención- atención de medicina general, controles y toma de muestra para Pap, y VPH, mamografías. Será atención de ginecología, obstetricia, para quienes estén en el rango etario.
El PAP y HPV está destinado para mujeres mayores de 25 años, que no estén con el período menstrual, y que no hayan tenido relaciones sexuales 48 horas antes, ni estar usando ningún tipo de óvulos o cremas vaginales.
Para la mamografía está destinado para mujeres de entre 40 y 69 años que no hayan realizado en el último año, la mamografía y acudir sin desodorantes ni cremas colocadas, con ropa cómoda, y si tienen estudios previos, también hay que llevarlos.
“Son jornadas que están pensadas para repetirlas en el tiempo, así que tranquilas, si alguna no llega justo mañana a acceder a algún turno, puede tener la chance de hacer una próxima jornada”, agregó Riveros.
En cuanto a las mamografías, Riveros recordó que todos en el hospital todos los días se pueden haceer. Lo mismo que las tomas del HPV.
“Se eligió esta estrategia, porque a nivel provincial sigue estando, si bien se hace, pero está faltando llegar a más población”, señaló
“Los datos que están, sabemos cuáles son las poblaciones y también sabemos cuánta gente todavía falta que accede y se haga este tipo de controles o de estudios de rastreo. Este tipo de campañas es parte de la estrategia”,señaló.
Finalmente, recordó que el cáncer de mama o el de útero siguen siendo las patologías priorizadas.Son las “enfermedades oncológicas las más prevalentes en la mujer”, subrayó.
La idea es hacer la detección precoz y la prevención. A la vez, todos los meses, cada 24, se hace la Noche de las Mamos que facilita también la llegada al control.