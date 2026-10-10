Hoy es el día para los controles de salud: “Punto Mujeres” se hará en el hospital de Cutral Co

También está habilitado el centro de salud del barrio Otaño.

Hoy se lleva adelante la jornada especial de salud llamada Punto Mujeres para facilitar el acceso a exámenes preventivos como mamografías, pruebas de VPH y controles de medicina general sin necesidad de cita previa. Estará disponible de 10 a 17.

La convocatoria es para mujeres, varones trans y personas no binarias. Esta iniciativa se lleva adelante desde el ministerio de Salud de Neuquén. El principal objetivo es facilitar la llegada de la población que no logra concurrir a la consulta durante la semana debido a sus obligaciones cotidianas o laborales.

“La jornada no solo se hará acá en nuestra comarca, en el hospital, también va a estar en el centro de salud del barrio Otaño, y a nivel provincial también se va a desarrollar, por ejemplo, el hospital de Añelo, Senillosa, el Heller de Neuquén, Centenario, el Castro Rendón, son otros hospitales que también se suman a esta a esta jornada”, subrayó la directora del hospital, Vanesa Riveros.

Habrá -sin turno previo, pero con un orden para garantizar la atención- atención de medicina general, controles y toma de muestra para Pap, y VPH, mamografías. Será atención de ginecología, obstetricia, para quienes estén en el rango etario.

El PAP y HPV está destinado para mujeres mayores de 25 años, que no estén con el período menstrual, y que no hayan tenido relaciones sexuales 48 horas antes, ni estar usando ningún tipo de óvulos o cremas vaginales.

Para la mamografía está destinado para mujeres de entre 40 y 69 años que no hayan realizado en el último año, la mamografía y acudir sin desodorantes ni cremas colocadas, con ropa cómoda, y si tienen estudios previos, también hay que llevarlos.

“Son jornadas que están pensadas para repetirlas en el tiempo, así que tranquilas, si alguna no llega justo mañana a acceder a algún turno, puede tener la chance de hacer una próxima jornada”, agregó Riveros.

En cuanto a las mamografías, Riveros recordó que todos en el hospital todos los días se pueden haceer. Lo mismo que las tomas del HPV.

“Se eligió esta estrategia, porque a nivel provincial sigue estando, si bien se hace, pero está faltando llegar a más población”, señaló

“Los datos que están, sabemos cuáles son las poblaciones y también sabemos cuánta gente todavía falta que accede y se haga este tipo de controles o de estudios de rastreo. Este tipo de campañas es parte de la estrategia”,señaló.

Finalmente, recordó que el cáncer de mama o el de útero siguen siendo las patologías priorizadas.Son las “enfermedades oncológicas las más prevalentes en la mujer”, subrayó.

La idea es hacer la detección precoz y la prevención. A la vez, todos los meses, cada 24, se hace la Noche de las Mamos que facilita también la llegada al control.