Habrá vuelos que unirán Chos Malal y San Rafael: será desde noviembre

Así lo informó el gobernador Rolando Figueroa.

El gobernador Rolando Figueroa anunció este viernes en Chos Malal que desde el 1 de noviembre comenzará a funcionar un servicio de transporte de pasajeros que conectará la capital histórica y cultural de la provincia con San Rafael, Mendoza.

Será gracias a una inversión privada que impactará en la conectividad y tendrá dos frecuencias semanales.

El mandatario destacó el impacto que tendrá en las comunidades del norte e informó que incluirá viajes los martes y viernes. Entre sus beneficios, permitirá viajar de manera directa y evitar trasbordos.

Durante un encuentro con los intendentes y jefes de las comisiones de fomento de la Región Alto Neuquén, el gobernador también presentó los lineamientos del Presupuesto 2027 y las obras de impacto para la región, en el primero de los encuentros que llevará a las siete regiones de la provincia.

“Con los intendentes y jefes comunales en equipo estamos definiendo las prioridades de cada nuestras regiones en territorio”, aseguró Figueroa.

Adelantó 147 obras para la región con 106 incorporadas al Presupuesto 2027 y otras 41 que tendrán continuidad. Contó con los ministros y secretarios y legisladores invitados, intendentes y presidentes de comisiones de fomento y el delegado regional Néstor Puentes.

La planificación abarcó distintas localidades y parajes con proyectos de pavimentación de rutas, hospitales, redes de agua y cloacas, viviendas, escuelas, obras de energía y espacios comunitarios.

Con el trabajo en la antigua capital de la provincia, el gobierno exhibió la hoja de ruta que planifica para el norte neuquino y además compartió cómo distribuirá territorialmente los recursos. La presentación incluyó además de infraestructura básica, obras de conectividad y servicios públicos, como otras pensadas para fortalecer el desarrollo de las localidades.

Entre las intervenciones viales se incluyó la pavimentación de las rutas provinciales

6, 21, 26, 38, 43, 54 y 57, además de la repavimentación de la RP 26 en el tramo entre el empalme con la RP 21 y Caviahue que demandará $11.500 millones.

Entre los proyectos se destacan la pavimentación de la RP 6 hasta el paso fronterizo Pichachén; los tramos de la RP 21 entre Loncopué y El Huecú con $8 mil millones de presupuesto y la continuidad entre El Huecú y El Cholar; la RP 43 entre Las Ovejas y Varvarco; la RP 54 hasta Manzano Amargo, y distintos sectores de las rutas 38 y 57 que vinculan localidades del Alto Neuquén.

En la reunión se adelantó que se va a hacer el pavimento desde el Alamito a Tricao Malal, a través de Villa Curi Leuvú. Ya se encuentran en ejecución el proyecto ejecutivo de ese tramo de las rutas 43, 41 y 42.

La planificación también contempló un nuevo puente sobre el arroyo La Bodega, en Las Ovejas, y obras de infraestructura energética que complementan la conectividad regional. El objetivo es mejorar las conexiones entre localidades, facilitar el acceso a servicios y acompañar el desarrollo productivo y turístico del norte provincial.

En salud, el listado destaca al nuevo hospital de Las Ovejas, y las ampliaciones en los hospitales de Chos Malal, El Cholar (guardia), y Tricao Malal, junto con nuevos centros de salud en Andacollo, Chos Malal, Guañacos, Huinganco y Varvarco, entre otros puntos.

También contempla inversiones en agua y saneamiento, entre ellas sistemas cloacales en Huinganco y Taquimilán, una planta potabilizadora en Caviahue-Copahue, ampliaciones del sistema de agua potable de Chos Malal y obras de tratamiento de líquidos cloacales en distintas localidades.

En vivienda, se incluyeron los 202 lotes proyectados en Andacollo, 132 en Loncopué, 41 lotes con servicios en el barrio Riscos Bayos de Las Ovejas, además de programas habitacionales en Chos Malal, El Cholar, El Huecú, Los Miches, Tricao Malal y otras localidades.

En educación, se prevén intervenciones en escuelas primarias de Butalón Norte, Colipilli, El Alamito, Los Guañacos, Charra Ruca, Loncopué, Varvarco y Villa Curí Leuvú, además de nuevos edificios educativos para Chos Malal y Los Miches.

En materia energética, se incluyó la interconexión en 33 kV de la central hidroeléctrica Nahueve y la primera etapa del cierre del Anillo Norte mediante líneas de alta tensión. Con un tendido previsto de 160 kilómetros entre Las Lajas y Chos Malal. A esto se suman trabajos vinculados con el servicio eléctrico de Las Ovejas y el sistema energético de Coyuco Cochico.

Con respecto a turismo se incluyeron obras de paseos costeros, miradores, senderos, centros comerciales y recreativos y obras en el entorno del Domuyo y del parque Colomichicó.