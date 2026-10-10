Chos Malal: detuvieron a cuatro personas, secuestraron armas, drogas y dinero

El operativo contó con la colaboración de efectivos de diferentes reparticiones.

Desde la Policía se confirmó que hubo una amplio operativo contra el microtráfico de estupefacientes que tuvo como epicentro Chos Malal.

El resultado de las actuaciones terminó con cuatro personas detenidas, dos demoradas y el secuestro de drogas, armas de fuego, dinero en efectivo y diversos elementos vinculados a la comercialización de sustancias ilícitas.

El procedimiento consistió en cuatro allanamientos realizados en distintos sectores de la ciudad, que estarían siendo utilizados como puntos de comercialización de estupefacientes.

La investigación se inició a partir de numerosas denuncias anónimas realizadas por vecinos de la localidad, quienes alertaron sobre presuntas actividades relacionadas con la venta de drogas. A partir de estas denuncias, los investigadores reunieron elementos probatorios que permitieron solicitar las correspondientes órdenes judiciales.

Como resultado de las diligencias, los efectivos lograron secuestrar 270 dosis de clorhidrato de cocaína, más de 300 gramos de cannabis sativa, siete balanzas digitales de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias, una pistola calibre 22, municiones de distintos calibres y una importante suma de dinero en efectivo.

Se incautaron un detector de señales, cámaras de seguridad, un automóvil presuntamente utilizado para la actividad investigada, precursores químicos, diez teléfonos celulares y dos dispositivos de cobro electrónico de Mercado Pago.

En cuanto a las personas involucradas, la fiscalía interviniente dispuso la detención de cuatro mayores de edad, dos hombres y dos mujeres, mientras que otros dos hombres fueron demorados para su correcta identificación.

El operativo fue desarrollado bajo la supervisión de la fiscalía de Narcocriminalidad de Chos Malal y contó con la participación de efectivos policiales pertenecientes a las divisiones Antinarcóticos Alto Neuquén, Antinarcóticos Comarca y Antinarcóticos del Pehuén, quienes desplegaron además móviles para concretar las diligencias judiciales.

Estas actuaciones representan un importante avance en la lucha contra el microtráfico de drogas y reafirman el compromiso de la Policía del Neuquén con la prevención del delito y la seguridad de la comunidad.