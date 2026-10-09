Seguirá la lluvia este viernes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este viernes una jornada con inestabilidad en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 7° Centígrados y la mínima de 6°. El viento se presentará del noreste a 23 kilómetros con ráfagas de 28 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo sector a 13 kilómetros con ráfagas de 21 kilómetros.
El cielo se presentará con lluvias debiles y dispersas en el día y a la noche se cubrirá.
Para el sábado se espera una temperatura máxima de 12° y la mínima de 11° Centígrados.