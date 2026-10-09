Seguirá la lluvia este viernes en Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfagas más fuertes serán de 32 kilómetros por hora.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este viernes una jornada con inestabilidad en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 7° Centígrados y la mínima de 6°. El viento se presentará del noreste a 23 kilómetros con ráfagas de 28 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo sector a 13 kilómetros con ráfagas de 21 kilómetros.

El cielo se presentará con lluvias debiles y dispersas en el día y a la noche se cubrirá.

Para el sábado se espera una temperatura máxima de 12° y la mínima de 11° Centígrados.