Presentaron el programa “Salud Mental en los Barrios” en el Concejo Deliberante de Cutral Co

El equipo técnico convocado por la Presidencia del Concejo Deliberante de Cutral Co presentó ante el cuerpo legislativo el programa «Salud Mental en los Barrios». La iniciativa busca abordar la demanda en materia de salud mental mediante el trabajo en los centros comunitarios de la ciudad.
El proyecto establece redes de trabajo conjunto con comisiones vecinales, referentes territoriales e instituciones locales como escuelas, el hospital y la Secretaría de la Mujer y la Diversidad. Entre las acciones previstas figuran talleres de capacitación y la apertura de espacios de escucha y contención dirigidos a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.
Las integrantes del equipo, conformado por trabajadoras sociales, explicaron que las labores de relevamiento y capacitación comenzaron hace varios meses en diversos barrios de la localidad. Asimismo, señalaron que efectúan evaluaciones diarias sobre el desarrollo de las actividades para proyectar las siguientes etapas en función de las necesidades específicas de cada sector.