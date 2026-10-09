Hay 17 casos de varicela en dos escuelas de Neuquén capital

Tanto Salud como Educación monitorean en Epet N° 17 y en la Epet N° 20.

Desde el gobierno provincial se informó que los ministerios de Salud y Educación están interviniendo de manera conjunta ante la aparición de brotes de varicela en dos establecimientos educativos de la ciudad de Neuquén.

Hasta el momento se registraron ocho casos en la EPET 17 y nueve casos en la EPET 20. Desde las áreas de Epidemiología e Inmunizaciones de Salud, en coordinación con el hospital correspondiente, ya se están llevando adelante las medidas de control y prevención necesarias. Estas acciones incluyen el seguimiento de los estudiantes afectados, la entrega de recomendaciones a las instituciones y la evaluación médica de los contactos estrechos de riesgo.

Los estudiantes se encuentran en buen estado general, cumpliendo con el aislamiento y tratamiento sintomático correspondiente. Las autoridades del ministerio continuarán con el monitoreo de ambas comunidades escolares.

Sobre la vacunación contra la varicela

Desde el ministerio de Salud se recuerda la importancia de mantener al día el Calendario Nacional de Vacunación. En Argentina, el esquema contra la varicela comprende dos dosis gratuitas y obligatorias: la primera dosis a los 15-18 meses de vida y la segunda dosis a los 5 años (ingreso escolar).

¿Qué es la varicela?

Se trata de una enfermedad infecciosa y altamente contagiosa causada por el virus de la varicela-zóster (VVZ). Entre los síntomas que se presentan se encuentran: comienza con fiebre, malestar general y dolor de cabeza, seguidos de un sarpullido con picazón que se transforma en pequeñas ampollas con líquido y, finalmente, en costras.

Se transmite fácilmente a través del aire (tos o estornudos) o por contacto directo con el líquido de las ampollas. Una persona contagia desde 1 o 2 días antes de que aparezca el sarpullido hasta que todas las lesiones tienen costra.

La población afectada: es muy común durante la infancia, aunque puede afectar a adultos que no la hayan padecido o no estén vacunados.