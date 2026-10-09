El predio del EPEN en calle Mosconi tendrá más potencia eléctrica y podrá recibir energía del parque solar

El equipo llegaría a Cutral Co en un año aproximadamente. Hubo cuatro empresas interesadas

La compra de un nuevo transformador se había licitado este año y en la jornada de ayer se abrieron los sobres con las ofertas empresariales del equipamiento.

En el acto estuvieron el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Ramón Rioseco, además del ministro de Gobierno, Jorge Tobares y el presidente del EPEN, Mario Moya. La adjudicación se hará más adelante, cuando se hayan analizado las propuestas.

El nuevo transformador permitirá ampliar la capacidad de transformación y mejorar el abastecimiento eléctrico en Cutral Co, Plaza Huincul y la zona, además de acompañar la incorporación de energía del Parque Solar.

Eso quiere decir que más usuarios se podrán sumar a la red eléctrica de Copelco con seguridad y buen servicio. Desde la cooperativa se celebró este avance. Y además permitirá que la energía que produzca la ampliación del Parque solar en Cutral Co pueda quedarse en Cutral Co porque ahora no hay capacidad. Igualmente el transformador llegaría el año que viene.

“Esto es tener previsibilidad hacia el futuro. Y la otra parte es para inyectar la energía a través del Parque Solar que vamos a ampliar a 30 megas. El trabajo en conjunto con el Gobierno provincial genera que podamos crecer”, señaló el intendente.

Se trata de un equipo de 30 MVA, 132/34,5/13,8 kV, con conmutador bajo carga. La inversión estimada asciende a 3.720 millones de pesos más IVA y el plazo previsto de entrega es de 300 días. Se presentaron cuatro empresas interesadas en la obra: Vasile y CIA S.A.C.I.; Tadeo Czerweny S.A.; Artrans S.A.; y Tubos Trans Electric S.A.

El gobernador Rolando Figueroa destacó el trabajo conjunto con el intendente Ramón Rioseco y señaló que se trazó “un plan de acción de cómo poder trabajar para mejorar la provisión de agua y lo hicimos en equipo”. En ese sentido, recordó que también se avanzó de manera coordinada para abordar el tratamiento del agua y de los líquidos cloacales.

Del acto participaron también el Jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones; el Presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín; y la concejal Jesica Rioseco.