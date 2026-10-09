El bulevar de Matorras llevará el nombre de Juan Carlos “Patuco” Quiñiñiri

El concejal mandato cumplido y vecinalista tendrá su homenaje en Cutral Co

En un homaneje póstumo, el Concejo Deliberante de Cutral Co aprobó ayer una ordenanza que impone el nombre del concejal mandato cumplido y vecinalista, Patuco Quiñiñiri, al espacio verde que recorre toda la calle Matorras.

El lugar tiene mucho que ver con la vida de Patuco, que caminó por esas veredas durante más de 20 años como vecinalista. El bulevar tiene significado doble, por un lado es el inicio del barrio Pampa (también del barrio Peñi Trapun y Aeroparque) y allí está el corralón municipal, un espacio que él compartió muchísimos años como empleado municipal y como concejal.

El Concejo Deliberante sancionó el proyecto sobre tablas en la sesión ordinaria de ayer y desestimó la propuesta de que una plaza del barrio llevara su nombre.

Juan Carlos “Patuco” Quiñiñiri falleció este año, luego de pelear contra una enfermedad crónica.