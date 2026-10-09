¿Cuándo se vota en Cutral Co? Se va a definir cuando se conozca el cronograma provincial

Aseguró que todavía no es candidato, que se va definir junto con la fecha de elecciones

El intendente Ramón Rioseco admitió en una entrevista reciente que esperará el cronograma electoral provincial antes de decidir la convocatoria a elecciones a nivel local.

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“Y, se podría contestar en forma amplia y ambigua en el año 2027”, dijo el intendente cuando se lo consultó por la fecha. “No tenemos fechas todavía, Cutral Co puede votar en cualquier momento del año. De hecho siempre, bueno, últimas tres elecciones han cambiado la dinámica. En el 2019 le hicimos en conjunto con la provincia, en el 2023 hicimos separado, en el 2015 también le hicimos separado”, mencionó

Dijo que todavía no está confirmado si será o no candidato por el Frente y la Participación Neuquina porque no hay definiciones de ningún candidato.

“Sobre la fecha, nos vamos acomodando a la nación y a la provincia. De acuerdo, por supuesto, sin ponernos colorados a la conveniencia política que tengamos”, dijo. Sobre candidaturas no hay definiciones. “Nosotros no tenemos ni la fecha de definición ni los candidatos, ningún candidato. Así que bueno, estamos esperando. En el momento que se defina la fecha, seguramente se van a definir”, sostuvo.

Y lamentó que la UCR y el Frente Grande ya no sean parte de la alianza electoral para gobernar en Cutral Co. “Se han corrido un poco los muchachos (dijo sobre la intervención de la UCR a nivel local) Nosotros respetamos a todo mundo lo que piensa, lo que hace. Pero bueno, nosotros tenemos partido y tenemos para participar, Tenemos mucho trabajo territorial, mucha obra pública, mucha infraestructura, mucha cultura, mucho deporte, mucha obra con el deporte”, analizó.