Rechazan en Cutral Co y Plaza Huincul el desalojo a la comunidad Lof Melo

La medida judicial está prevista para este viernes 9 de octubre

Integrantes y adherentes a comunidades mapuches difundieron una convocatoria dirigida a organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos y vecinos de la comarca petrolera para concentrarse en rechazo a la orden de desalojo notificada contra la comunidad Lof Melo.

La medida judicial está prevista para este viernes 9 de octubre en el Lote 42 del paraje Pedregoso, dentro del área del Parque Nacional Nahuel Huapi.

De acuerdo con lo expresado por los convocantes, las intenciones de desocupar el lugar persisten sobre las familias que residen en el lugar, a pesar de que la provincia del Neuquén otorgó parte del reconocimiento a través de la personería jurídica.

La movilización de carácter pacífico en la comarca se programó para este viernes 9 de octubre a las 18:30 horas en la Estatua de Messi, ubicada en la intersección de la Ruta Nacional 22 y la calle Juan Gutenberg.

Para fundamentar la permanencia en el territorio y la suspensión de la medida, la convocatoria respaldó el reclamo en las siguientes normativas:

Constitución Nacional: Artículo 75, incisos 17 y 22.

Artículo 75, incisos 17 y 22. Tratados e instrumentos internacionales: Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Constitución Provincial del Neuquén: Artículo 53.

Desde el espacio organizador señalaron que el objetivo del encuentro es manifestar la postura del pueblo mapuche ante la venta de tierras y promover la defensa de los derechos territoriales en las fechas previas al Día de la Diversidad Cultural.