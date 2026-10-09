Aclaran que campaña visual anunciada en Plaza Huincul no cuenta con el aval oficial del ministerio de Salud

La jornada fue anunciada para el barrio Otaño, el día 14 de octubre. Es una iniciativa de una óptica que ofrece el servicio de exámen y vende los anteojos tras el pago de una seña del 40%

Desde el ministerio de Salud de Neuquén se informó que esa actividad no cuenta con el aval de salud pública. “La actividad NO cuenta con aval, auspicio, organización, coordinación ni participación institucional del Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén ni de los efectores dependientes del sistema público provincial”, se detalló en un comunicado

Y se explicó que la campaña oficial ya se realizó los días 6 y 7 de octubre en el gimnasio municipal de Cutral Co. La campaña se llama Ver para ser Libres y es una estrategia sanitaria oficial impulsada por organismos públicos de salud.

La campaña no oficial organizada por una óptica privada ya se ha realizado antes y provocó quejas de comerciantes locales que consideran a la actividad como una forma desleal de competir por precios y pacientes.