Se viene otra audiencia por los ductos para el GNL en Plaza Huincul

Uno es un poliducto y el otro un gasoducto. Se hará en el centro Atardecer Feliz.

Se hará una nueva audiencia pública donde se presentarán los estudios de impacto ambiental, ahora por un poliducto y un gasoducto que saldrán de la planta de procesamiento, que se ubicará en el área meseta Buena Esperanza I y II.

En total, el poliducto, según se informó tendrá una longitud de 526 kilómetros de los cuales 82 atravesarán la provincia de Neuquén. Estará destinado al transporte de condensados no estabilizados desde la planta de tratamiento de gas.

El gasoducto tendrá una extensión similar, con una capacidad de transporte de 66 millones de metros cúbicos estándar por día. En ambos casos, la traza será desde el área mencionada hasta Sierra Grande, en Río Negro.

La audiencia se fijó para el 3 de noviembre desde las 11 y se hará en las instalaciones del centro de Adultos Mayores Atardecer Feliz, situado en Rotter y Maizani, en el barrio Central de Plaza Huincul.

Podrán asistir como participantes o solo a escuchar toda la población que se vea involucrada por el proyecto Argentina LNG que tiene proyectado hacer YPF junto a sus socios. El plazo para hablar será de 10 minutos. Se aclaró que el resultado es no vinculante.

En la audiencia, YPF S.A. a través de sus representantes darán las explicaciones técnicas y legales pertinentes de los proyectos.

Se informó que en el plan de gestión ambiental y social que se presente se detallarán las medidas preventivas, mitigadoras y de monitoreo destinadas a minimizar los impactos ambientales y sociales derivados de la construcción, operación y eventual cierre del poliducto.

En cuanto al gasoducto en estudio tendrá una duración estimada de obra de aproximadamente 33 meses.

Se informa que se encuentran a disposición los estudios de impacto ambiental para su consulta accediendo mediante enlace:https://cloud.neuquen.gov.ar/s/puLdoGuV6dlD4FS.

Mientras que el registro de inscripción como asistente y el registro obligatorio como expositor mediante enlace: https://forms.gle/sxru19utyRk7bs3r9.

Este registro de inscripción cerrará dos días hábiles antes de la fecha del acto. Ante inconvenientes relacionados con el acceso a los estudios ambientales o por problemas con la inscripción, dirigirse a la Mesa de Entradas de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia del Neuquén, ubicada en Antártida Argentina 1.245, C.A.M., Módulo 2, Piso 2 de la ciudad de Neuquén, en días hábiles administrativos en los horarios de 08:00 a 15:00.

O comunicarse al Tel.: 4495771/4494764 o por email: mesaentradasambiente@neuquen.gov.ar o por Aplicación WhatsApp al Tel.: 299-3265994.

La audiencia anterior fue por la planta de tratamiento de gas y se concretó el 10 de septiembre en el salón del hotel Antu Malal.