San Patricio del Chañar: excavan tumbas NN en busca de posibles desaparecidos durante la dictadura

Participan especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense.

La Justicia Federal ordenó excavaciones en el cementerio municipal. Participan especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense. El procedimiento se originó a partir de testimonios sobre el ingreso de vehículos del Ejército con ataúdes sin identificar durante 1980.

La Justicia Federal de Neuquén comenzó este martes una serie de excavaciones en el cementerio municipal de San Patricio del Chañar, en busca de posibles restos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar.

Las tareas se concentran en el sector 1, donde existen tumbas identificadas como NN, y están a cargo de especialistas vinculados al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Entre los profesionales que participan se encuentra el antropólogo forense Juan Nóbile, integrante del EAAF y especialista en identificación de restos humanos y causas de lesa humanidad.

Este miércoles, el juez federal Gustavo Villanueva estuvo en el cementerio para supervisar el desarrollo de las actuaciones.

Las excavaciones comenzaron el martes 6 de octubre y están previstas hasta el viernes 9, en el marco del expediente 10695/2026.

Los testimonios que dieron origen al procedimiento

La causa tomó impulso a partir de declaraciones que hicieron referencia al ingreso de vehículos del Ejército al cementerio durante 1980. Según esos testimonios, habrían trasladado ataúdes cuyos ocupantes no estaban identificados.

A partir de esa información y de otras medidas judiciales, se dispuso avanzar sobre las tumbas NN para establecer quiénes fueron enterrados allí y en qué circunstancias.

Uno de los objetivos es determinar si alguno de los restos corresponde a personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado.

El trabajo de los antropólogos forenses

Los especialistas realizan las excavaciones mediante procedimientos arqueológicos y forenses destinados a preservar los restos y la evidencia asociada a cada sepultura.

En caso de recuperarse restos humanos, serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar sus características y establecer su eventual identidad.

También podría realizarse un análisis genético y su posterior cotejo con perfiles de familiares de personas desaparecidas.

Hasta completar esos estudios no puede establecerse a quiénes pertenecen los restos ni confirmar su vinculación con personas desaparecidas durante la última dictadura.

La Municipalidad confirmó las tareas

La Municipalidad de San Patricio del Chañar informó que las excavaciones fueron ordenadas por la Justicia Federal y que puso a disposición los recursos necesarios para colaborar con el procedimiento.

Entre las medidas adoptadas figuran el acompañamiento operativo y el traslado del personal que interviene durante las jornadas previstas.

El municipio también pidió evitar la difusión de versiones no oficiales y señaló que toda información relacionada con el contenido de las actuaciones corresponde al juzgado interviniente.

Qué resta determinar

Las excavaciones y las pericias permitirán establecer quiénes fueron las personas enterradas en las tumbas NN y si existe alguna correspondencia con personas desaparecidas durante la última dictadura.

Por el momento, tampoco fue confirmado oficialmente el número de cuerpos que podrían encontrarse en el sector. Los resultados de los estudios serán incorporados al expediente federal y definirán los próximos pasos.