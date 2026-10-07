Otra vez atropellan a un motociclista en la esquina de Entre Ríos y Olascoaga de Cutral Co

Un vehículo impactó con una motocicleta en el que iban dos personas, fue durante la tarde, a pocos metros del CPEM 6. En el mismo lugar hubo otro accidente, también con una motocicleta que terminó con una víctima fatal.
Testigos informaron que el auto iba por Entre Ríos y la motocicleta por la avenida y que chocaron de manera bastante violenta, lo que provocó lesiones principalmente a una mujer que iba de acompañante en la moto.
Fue asistida por una ambulancia y trasladada hacia la guardia del hospital zonal para recibir asistencia de emergencia. También intervino el Comando Radioeléctrico y la División Tránsito de Huincul.