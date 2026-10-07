La Legislatura aprobó el proyecto para prefinanciar el asfalto en rutas, incluye la 51

La Legislatura de Neuquén aprobó este miércoles, en general, el proyecto enviado por el gobernador Rolando Figueroa que ratifica el acuerdo entre la Provincia y empresas operadoras de Vaca Muerta para financiar obras viales por hasta 177 millones de dólares.
El esquema contempla la pavimentación y repavimentación de 158 kilómetros de las rutas provinciales 7, 8 y 51. Las empresas adelantarán los fondos a tasa cero y la Provincia ejecutará las obras, mientras que el dinero será recuperado posteriormente mediante descuentos sobre las regalías que deben pagar las operadoras. El acuerdo prevé un período de 30 meses antes de comenzar la devolución.
El proyecto fue respaldado por 22 diputados de los bloques Comunidad, MPN, PRO-NCN, Fuerza Libertaria, Juntos, Arriba Neuquén, Neuquén Federal y Avanzar. Durante el debate, Damián Canuto destacó que el acuerdo fue negociado con 15 empresas y que los recursos tendrán una afectación específica para infraestructura vial.
Por su parte, el diputado Francisco Lepore defendió el mecanismo y señaló que las operadoras abonarán un peaje por el uso de los tramos intervenidos, mientras que los vehículos particulares neuquinos no estarán alcanzados por ese pago. La iniciativa continuará ahora con su tratamiento en particular.