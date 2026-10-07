La huerta del hospital, Vergel Rayún cambia de día y horario de atención

Desde el 16 de octubre

La huerta comunitaria Vergel Rayún, que funciona en el hospital zonal, informó un cambio en sus días y horarios de atención a partir del próximo 16 de octubre.

Desde esa fecha, la propuesta funcionará todos los viernes, de 9 a 11 horas, con ingreso por calle Lago Tromen, dentro del predio hospitalario.

La iniciativa invita a la comunidad a acercarse y participar de las actividades de la huerta comunitaria, un espacio que promueve el encuentro y el vínculo con la producción de alimentos y el cuidado del ambiente.

Para realizar consultas o recibir mayor información, los interesados pueden comunicarse al 299 535 0417. También pueden contactarse a través de Instagram, en @huerta_vergelrayun, o mediante Facebook, buscando Huerta Comunitaria Vergel Rayun Hospital C-Co PH.