La delegación neuquina de malambo femenino partió hacia Córdoba para competir en el Campeonato Nacional

El certamen se desarrollará entre el miércoles 7 y el lunes 12 de octubre.

En el mediodía de ayer partió desde la Casa de la Historia, rumbo a la localidad de Tanti, Córdoba, la delegación que representará a la provincia del Neuquén en el Campeonato Nacional de Malambo Femenino. El certamen se desarrollará entre el miércoles 7 y el lunes 12 de octubre.

La delegada provincial del Selectivo Femenino de Malambo, Graciela Pogonza, precisó que la delegación está integrada por más de 60 personas que competirán en distintas categorías de malambo y danza. El contingente reúne a representantes de Neuquén capital, Las Lajas, Plottier, Zapala, Plaza Huincul y Cutral Co.

La despedida de la delegación contó con la presencia de la subsecretaria de Cultura y Educación, Cintya Ferreyra Mesa, quien hizo referencia al trabajo de la gestión municipal para dar continuidad al viaje del selectivo provincial.