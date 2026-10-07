Huincul: avanza la construcción de la sede vecinal del barrio Altos del Sur

Se encuentra a pocos metros del predio donde está prevista la construcción de las 24 viviendas

La construcción de la sede vecinal del barrio Altos del Sur avanza como parte del proceso de urbanización que se desarrolla en ese sector de la ciudad, en respuesta a una demanda planteada por la comisión vecinal y acompañada por la comunidad.

La nueva infraestructura comunitaria se encuentra a pocos metros del predio donde está prevista la construcción de las 24 viviendas correspondientes a la segunda etapa del Plan de 116 Soluciones Habitacionales, impulsado por el Ejecutivo Municipal junto con el Gobierno de la Provincia del Neuquén.