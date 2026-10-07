EPET 1: siguen las filtraciones y suspenden actividad a la mañana y hay polémica porque no se suspendió a la noche

Se distribuyeron fotos y vídeos con las múltiples filtraciones del techo en el edificio que fuera renovado hace poco

El turno vespertino tuvo clases en la EPET 1 y generó molestias entre los docentes y alumnos que asistieron a pesar de que la lluvia continuaba y también las filtraciones.

En las últimas horas de ayer martes, el equipo de Gobierno y Conducción Escolar anunció que hoy no habría clases en el turno mañana, pero si hubo durante la tarde noche. Y las filtraciones son las mismas.

Hubo quejas de docentes y alumnos, estos últimos incluso distribuyeron videos de cómo estaba la escuela. “No pueden tener la escuela en este estado y hacernos venir en estas condiciones, todas las calles en los alrededores de la escuela están inundadas así como se suspendieron las clases en la mañana y en la tarde, también tendrían que suspender las clases en el vespertino porque honestamente se hizo muy complicado llegar. La mayoría de los cursos no asistieron ya que la mayoría se manejan caminando.

Honestamente es una vergüenza”, expresó una integrante de la comunidad educativa a Cutral Co al Instante.

Luego desde el gremio ATE, que representa a los auxiliares de servicio también se quejó por la situación. Y paradójicamente, hubo familias que protestaron porque en la mañana se suspendió y en el vespertino no, lo que implica pérdida de horas de clases.

El comunicado oficial indica que “debido que persisten las filtraciones de agua registradas en distintos sectores del edificio central, y con el objetivo de resguardar la seguridad y el bienestar de estudiantes y personal, se suspenden las clases correspondientes al edificio central durante el turno mañana. Por otra parte, las actividades correspondientes al sector de Taller se desarrollarán con normalidad”.

Pero se aclaró también que queda a criterio de las familias “evaluar las condiciones de traslado y circulación para tomar la decisión de la asistencia de los estudiantes al taller”.