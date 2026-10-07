El CFP 22 tendrá su edificio propio

El jardin 62 que no funcionó como tal será entregado al CFP N° 22

El 6 de octubre se realizó una reunión entre la comunidad educativa del CFP N.º 22, autoridades educativas y la ministra de Educación, Soledad Martínez, con el objetivo de atender el reclamo por un espacio propio para la institución. Del encuentro participaron también la consejera escolar Yamila Muñoz y la secretaria de Adultxs, Formación Profesional y ECPL de ATEN Provincial, Claudia Lira.

Durante la jornada se informó que el inmueble construido originalmente para el Jardín N.º 62 —que no llegó a funcionar como tal— será asignado al CFP N.º 22. En la actualidad se llevan a cabo las gestiones legales correspondientes para concretar el traspaso del edificio al ámbito del Consejo Provincial de Educación (CPE).

Una vez que el CPE tome posesión formal de las instalaciones, se iniciarán las obras de adecuación en los distintos sectores del inmueble para el desarrollo de los trayectos formativos que ofrece el centro.

Para evitar que la estructura continúe sufriendo actos de vandalismo, se anunció que en los próximos días se dispondrá un esquema de seguridad y custodia en el lugar hasta el comienzo de las obras.