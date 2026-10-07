El centro de formación profesional 26 recibió herramientas para su taller

El municipio entregó herramientas para equipar los talleres del Centro de Formación Profesional 26, conocida como la escuela “Mano de obra”.
La institución tiene una larga trayectoria de enseñar oficios a personas jóvenes y adultos que buscan una salida laboral. Por años han dado el curso de soldador y de carpintería, pero ahora evolucionaron hacia otras propuesta pedagógicas que suman oportunidades como la construcción de muebles de melamina, la colocación de herrajes o la utilización de instrumentos de medición profesionales.
El intendente Ramón Rioseco encabezó un acto esta mañana en el Salón de Acuerdos “Américo Verdenelli” y tuvo la oportunidad de charlar un poco con los estudiantes, sobre sus necesidades y expectativas.
Se entregaron herramientas como pistolas de calor, sierra circular, amoladoras y otros insumos. “Más recursos para fortalecer la formación de nuestros jóvenes”, dijo el intendente.