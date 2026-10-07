Cutral Co: realizan una tómbola solidaria para ayudar a Gianluigi a afrontar sus gastos médicos

El niño padece diabetes tipo 1 insulinodependiente

La familia de Gianluigi, un niño de Cutral Co que padece diabetes tipo 1 insulinodependiente, lanzó una tómbola solidaria con el objetivo de reunir fondos para afrontar los gastos médicos que demanda su tratamiento.

Gianluigi debe viajar todos los meses a Neuquén para realizar sus controles y consultas médicas. Según informó su familia, tiene tres consultas con especialistas por mes, lo que implica gastos de traslado y atención que se suman a los costos propios del tratamiento de la diabetes.

El niño también fue diagnosticado con retraso madurativo y dificultades en el desarrollo de la motricidad fina. Su situación ya había sido difundida anteriormente, cuando la familia reclamó al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) la cobertura de un sensor de monitoreo continuo de glucosa. El organismo había rechazado inicialmente el pedido, mientras que posteriormente Gianluigi recibió un sensor donado por otra familia.

Ahora, sus familiares recurren nuevamente a la solidaridad de la comunidad mediante una tómbola. El sorteo será realizado de manera virtual una vez que se hayan vendido todos los números.

Quienes quieran colaborar o solicitar información sobre la tómbola pueden comunicarse al 299 530 1191. La familia agradeció a quienes puedan participar y también a quienes ayuden difundiendo la iniciativa.