Cortarán la energía eléctrica en un sector de Cutral Co

Será por un lapso de 40 minutos.

La interrupción del servicio de energía en un sector de Cutral Co fue informada por la cooperativa Copelco.

Se aclaró que no estaba programado, sino que obedeció a las fallas de un secciondor de media tensión. La interrupción es para llevar adelante la reparación que demandará alrededor de 40 minutos

Los usuarios afectados serán los que están comprendidos entre las calles San Juan Bosco y Yrigoyen, y desde Elordi hasta Carlos H. Rodríguez. Ante cualquier consulta o información adicional, se pueden comunicar mediante los canales habituales.



