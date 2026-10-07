Convocatoria en Neuquén: buscan cubrir 31 cargos en la dirección Provincial de Población Judicializada

El Ministerio de Seguridad de Neuquén abrió un concurso externo para cubrir 31 cargos en la dirección Provincial de Población Judicializada.
Las vacantes corresponden a 30 cargos profesionales y un cargo técnico, y se distribuyen de la siguiente manera:
- Neuquén capital: 24 cargos.
- Junín de los Andes: 3.
- Cutral Co: 2.
- Chos Malal: 1.
- Zapala: 1.
Los perfiles profesionales incluyen Servicio Social o carreras afines, Psicología, Abogacía y Sociología. Para el cargo técnico se requiere título terciario con orientación en Informática.
Inscripción
Las inscripciones estarán abiertas del 6 al 16 de noviembre de 2026, inclusive. Formulario de inscripción y documentación: Acceder a la convocatoria
La documentación deberá presentarse firmada y escaneada en un único archivo PDF y luego entregarse en formato papel.
Consultas: poblacionjudicializada@neuquen.gov.ar
Teléfonos: (299) 4494844 / (299) 5156743