Cómo sigue el tiempo este miércoles en Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfagas máximas llegarán a los 35 kilómetros.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este jueves una jornada con lluvia con chaparrones fuertes en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 7° Centígrados y la mínima también de 7°. El viento se presentará del sudeste a 22 kilómetros con ráfagas de 35 kilómetros. Para la noche, rotará al este a 22 kilómetros con ráfagas de 28 kilómetros.

Habrá lluvias y chaparrones localmente fuertes en el día e inestabilidad hacia la noche.

Para el jueves se espera una temperatura máxima de 6° y la mínima de 7° Centígrados.