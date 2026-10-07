Cancelan exámenes de manejo en Huincul por la lluvia, que anegó la pista

Es el sector que se encuentra en el barrio Central, donde se hacen las pruebas de estacionamiento

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Plaza Huincul informa que, debido a las condiciones climáticas, la pista de manejo permanecerá cerrada durante la jornada.

En consecuencia, los turnos correspondientes a los exámenes de manejo serán reprogramados una vez que las condiciones climáticas permitan retomar la actividad con normalidad.

La pista se encuentra en el barrio Central, sobre el terreno lindante a la vía férrea y la calle Maizani. La lluvia constante de las últimas horas concentró agua en el sector y no se puede ingresar con autos.

Se solicita a las personas que tenían turnos asignados aguardar la comunicación correspondiente con la nueva fecha.