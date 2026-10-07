Cancelan exámenes de manejo en Huincul por la lluvia, que anegó la pista

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Plaza Huincul informa que, debido a las condiciones climáticas, la pista de manejo permanecerá cerrada durante la jornada.
En consecuencia, los turnos correspondientes a los exámenes de manejo serán reprogramados una vez que las condiciones climáticas permitan retomar la actividad con normalidad.
La pista se encuentra en el barrio Central, sobre el terreno lindante a la vía férrea y la calle Maizani. La lluvia constante de las últimas horas concentró agua en el sector y no se puede ingresar con autos.
Se solicita a las personas que tenían turnos asignados aguardar la comunicación correspondiente con la nueva fecha.