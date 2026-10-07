Bernardo Stamateas llega a Cutral Co con un encuentro sobre bienestar emocional

Entrada libre y gratuita.

El reconocido escritor y conferencista Bernardo Stamateas llegará a Cutral Co el próximo 13 de octubre, donde brindará un encuentro abierto al público para reflexionar sobre el bienestar emocional, los vínculos y los desafíos de la vida cotidiana.

La actividad se desarrollará desde las 20 horas en el Centro Cultural José H. Rioseco, con entrada libre y gratuita.

Durante el encuentro, Stamateas abordará distintas herramientas vinculadas al crecimiento personal y la manera de afrontar situaciones y desafíos que forman parte de la vida cotidiana.