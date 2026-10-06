UTN FRN: ya están abiertas las preinscripciones para Ingeniería Química e Ingeniería Electrónica

El trámite es online y estará disponible hasta el 18 de diciembre

La UTN FRN, abrió las preinscripciones para el ciclo 2027 de Ingeniería Química e Ingeniería Electrónica.

El trámite es online y estará disponible hasta el 18 de diciembre de 2026 a través de inscripcion.frn.utn.edu.ar. Las y los aspirantes deberán completar el formulario y adjuntar la documentación requerida en formato PDF.

Como parte del ingreso, deberán realizar el Programa de Acompañamiento a Ingresantes a Carreras Tecnológicas (PAICAT), que se desarrollará del 27 de enero al 26 de febrero de 2027. Incluye contenidos de Matemática, estrategias para el aprendizaje autónomo y ambientación universitaria.

El programa tendrá modalidad híbrida: quienes residan en Cutral Co y Plaza Huincul cursarán presencialmente en la Facultad, mientras que quienes vivan en otras localidades podrán hacerlo de manera virtual. Las evaluaciones finales serán presenciales para todos los aspirantes.

La UTN FRN también contempla modalidades diferenciadas para estudiantes con promedio igual o superior a 9, egresados del Programa GENERA y mayores de 25 años que no hayan finalizado el secundario, bajo las condiciones establecidas para cada caso.

El inicio de las clases de ambas carreras está previsto para el 8 de marzo de 2027.

La información completa sobre el ingreso y los requisitos puede consultarse en el sitio oficial de la UTN Facultad Regional del Neuquén.