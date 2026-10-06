Una joven escapó de la violencia con sus dos hijos y encontró en Añelo una red de ayuda

Sin dinero, ropa ni alimentos, pidió ayuda de manera anónima a través de las redes sociales.

Tiene 20 años, es oriunda de Tucumán y llegó a Añelo junto a sus dos hijos después de escapar de una situación de violencia en San Patricio el Chañar. Sin dinero, ropa ni alimentos, pidió ayuda de manera anónima a través de las redes sociales. El pedido activó una cadena de solidaridad entre vecinos, comunicadores y organismos municipales que finalmente permitió que regresara junto a su familia.

La historia de Sol comenzó a conocerse en Añelo a partir de un pedido anónimo en redes sociales. No buscaba exposición. Pedía algo mucho más elemental: comida, leche, ropa y ayuda para poder atravesar una situación que la había dejado prácticamente sin recursos.

Tiene 20 años y es oriunda de San Miguel de Tucumán. Llegó a San Patricio del Chañar junto a su pareja y sus dos hijos, de 1 y 3 años por trabajo. Según el relato difundido por vecinos que tomaron contacto con su situación, durante esa relación habría atravesado episodios de violencia y denuncias previas.

Hasta que un día decidió escapar.

Llegó a Añelo junto a sus hijos. Allí tenía un conocido que le ofreció una pequeña habitación para permanecer temporalmente con los niños. Pero la solución era apenas provisoria. Había dejado atrás buena parte de sus pertenencias y no contaba con los recursos necesarios para sostenerse ni para emprender el regreso a su provincia.

Fue entonces cuando apareció el pedido anónimo en una página de trueque de Añelo.

El pedido que movilizó a los vecinos

La publicación llegó hasta Luis Castillo, vecino y comunicador de FM La Diosa, quien decidió difundir la situación y ponerse a disposición.

“Se escapó sin nada y ya no tenía con quién quedarse”, relató Castillo al describir las circunstancias en las que se encontraba la joven.

La difusión tuvo un efecto inmediato.

Vecinos comenzaron a organizar una colecta. Llegaron alimentos, leche, ropa, bolsos y dinero para que Sol pudiera afrontar el trayecto de regreso. La comunidad comenzó a cubrir, en pocas horas, algunas de las necesidades más urgentes de una familia que se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad.

No hubo una única persona detrás de esa ayuda. Fue una cadena.

Cada vecino aportó lo que podía. Algunos acercaron alimentos; otros, ropa; otros colaboraron económicamente. Y quienes tenían canales de comunicación pusieron esos espacios a disposición para que el pedido pudiera llegar a más personas.

Del reclamo comunitario a la respuesta institucional

La solidaridad de los vecinos no fue, sin embargo, la única respuesta.

Desde la Secretaría de Desarrollo Social de Añelo, encabezada por Analía Bustos, se intervino para gestionar el traslado de la joven hacia la ciudad de Neuquén y conseguir los pasajes necesarios para que pudiera continuar viaje hacia su provincia de origen.

De esa manera, la respuesta terminó articulándose entre la comunidad y el Estado.

Sol pudo finalmente emprender el regreso y reencontrarse con su familia, junto a sus dos hijos.

Tras quedar a resguardo, agradeció a quienes habían intervenido para ayudarla: a Castillo, a Walter González —bombero de la localidad y vinculado al portal Añelo Digital—, al personal municipal y a los vecinos que participaron de la colecta.

Cuando los medios se convierten en la primera puerta

El caso deja, además, una escena que se repite en numerosas localidades: vecinos que atraviesan situaciones de violencia, necesidades económicas o conflictos que requieren intervención terminan recurriendo primero a las redes sociales y a los medios locales para conseguir una respuesta.

La historia de Sol no es solamente la de una joven que logró regresar con sus hijos a su provincia. También expone cómo funciona una comunidad cuando una situación de vulnerabilidad adquiere visibilidad pública.

El pedido apareció en una página de trueque. Un comunicador decidió difundirlo. Los vecinos respondieron. Y posteriormente intervino el área municipal correspondiente.

La secuencia permitió resolver una urgencia concreta.

Pero también deja una pregunta inevitable: ¿cuántas situaciones similares permanecen invisibles hasta que alguien decide contarlas?

Castillo sostiene que no se trata de un hecho aislado. Desde FM La Diosa suele acompañar pedidos de vecinos y visibilizar situaciones vinculadas con inseguridad, necesidades sociales y falta de respuestas. Junto a otros habitantes de Añelo, además, impulsa la posibilidad de retomar un comedor comunitario frente a las dificultades que atraviesan distintas familias de la localidad.

En el caso de Sol, la historia tuvo un desenlace favorable: una joven de 20 años que había escapado de una situación de violencia logró ponerse a salvo junto a sus hijos y regresar con su familia.

La intervención comunitaria permitió abrir una puerta. La institucional, completar el camino.

Y los medios, una vez más, fueron el lugar donde una situación que permanecía en silencio consiguió ser escuchada.