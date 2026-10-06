Plaza Huincul: la secretaría de la Mujer, Género y Diversidad informó las donaciones realizadas durante septiembre

La secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad de Plaza Huincul dio a conocer el balance de los productos entregados en concepto de donaciones durante el mes de septiembre, destinados a acompañar a familias y personas que más lo necesitan.
Según la información difundida por el área municipal, durante septiembre se entregaron:
- 162 kilogramos de productos de almacén.
- 177 kilogramos de panificados.
- 95 kilogramos de frutas y verduras.
- 20 kilogramos de embutidos.
- 22 litros de productos lácteos.
En total, se distribuyeron 454 kilogramos de alimentos, además de los 22 litros de lácteos consignados en el informe.
La iniciativa cuenta, además, con la participación y el acompañamiento de Fundación Estudios Patagónicos, Banco Patagónico de Alimentos y Nutriendo Futuro, según se observa en la comunicación oficial difundida por el municipio.