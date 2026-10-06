Neuquén construirá 10 complejos habitacionales para adultos mayores en distintas localidades

El proyecto incluye 32 viviendas, un Centro Integral para Personas Mayores y espacios comunitarios.

El Gobierno de Neuquén avanza con un programa que contempla la construcción de 10 complejos destinados a personas mayores, distribuidos en las distintas regiones de la provincia. El proyecto incluye 32 viviendas, un Centro Integral para Personas Mayores y espacios comunitarios.

El gobernador Rolando Figueroa recorrió este martes el complejo Casa Activa de Neuquén capital, ubicado en el barrio La Sirena, que presenta un 90% de avance y está próximo a ser inaugurado.

Durante la jornada también se realizó la apertura de sobres para la construcción de un complejo similar en Plottier, donde se presentaron cinco empresas. La obra tendrá un presupuesto oficial de 5.557 millones de pesos y un plazo de ejecución de 15 meses.

Cada complejo contará con 26 monoambientes y seis unidades de dos ambientes, además de pileta cubierta climatizada, espacios para rehabilitación, actividad física, recreación, huerta, biblioteca y áreas de encuentro comunitario.

Según informó la Provincia, la planificación contempla un complejo por región y tres en la Región Confluencia. Además de Neuquén capital y Plottier, se encuentra anunciado un proyecto para Plaza Huincul, mientras que Centenario también forma parte de las localidades previstas para avanzar con este modelo.