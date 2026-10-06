Neuquén capital: un motociclista atropelló a una nena de 5 años que está grave, vecinos denuncian que no hay control

Vecinos de Villa Ceferino aseguran que no hay controles donde ocurrió el incidente vial, allí hay una cancha y circulan muchas personas

Una niña de 5 años terminó operada de urgencia en el hospital regional Castro Rendón luego de ser atropellada por un motociclista en la esquina de Sargento Acosta y Padre Milanesio, del barrio Villa Ceferino.

Fue el domingo 4 de octubre, por la tarde, cerca las 16 h. Según la fiscalía, el motociclista conducía de manera temeraria, haciendo acrobacias, y que terminó atropellado a una nena de 5 años que caminaba por el lugar, junto a un familiar. El test de alcoholemia le dio positivo a pesar de que huyó en el momento y que se lo hicieron solamente cuando se presentó voluntariamente en la comisaría.

En la esquina hay una cancha de fútbol, es habitual que circulen muchas personas por el sector. Vecinos del barrio Villa Ceferino aseguran que se consume alcohol habitualmente mientras se juegan partidos y que además van personas adultas con niños que quedan sin supervisión. Además reclaman que no hay controles municipales ni policiales.

Todo ese contexto no explica el incidente vial en el que resultó herida la niña, ya que las circunstancias están siendo investigadas. Por lo pronto se desconoce si el motociclista, identificado como N.A.E. era parte de las actividades en la cancha o si pasaba por allí. Y la niña, en principio, estaba acompañada de un familiar.

A NAE se lo acusó de lesiones graves culposas, agravadas por la conducción descuidada y temeraria, darse a la fuga y no socorrer a la víctima, en calidad de autor. Y tendrá que presentarse en la comisaría Tercera una vez por semana para mantenerse sujeto a la causa judicial.

Mientras tanto, la niña sigue internada, sufrió traumatismo de cráneo y tuvo que ser operada pero evoluciona favorablemente.