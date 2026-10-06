Llevaron a cabo una jornada de salud visual con entrega de lentes y detallaron obras en el hospital

En el marco del programa provincial de salud escolar y el plan nacional «Ver para ser Libres», se realizó una jornada de atención médica enfocada en la salud visual, auditiva y bucal.
Paralelamente, autoridades sanitarias informaron sobre el estado de las obras de infraestructura, el equipamiento y la situación del parque automotor del establecimiento hospitalario.
Atención médica, controles y campañas preventivas
- Salud visual: El dispositivo estuvo dirigido a estudiantes de entre 10 y 17 años que no poseen obra social. Se realizaron evaluaciones de agudeza visual con la entrega de lentes en el día para los pacientes que los requerían, en lo que constituyó el segundo encuentro del año tras una primera jornada concretada en junio.
- Evaluación auditiva y vacunación: Se aplicó un screening de agudeza auditiva para derivar casos a profesionales de otorrinolaringología y fonoaudiología, junto con gestiones articuladas con la fundación RAC para conformar un banco de audífonos. La actividad incluyó acciones de vacunación y la colaboración de Copelco.
- Salud bucal y prevención: En la Semana de la Salud Bucal, equipos de odontología visitan escuelas de la zona rural como Fili Dei, El Sauzal y Chaco, además de la Escuela 102 y el Instituto de Formación Docente N° 1 de Cutral Co, donde se organizan charlas con padres y controles en primer y segundo grado. Asimismo, para el 19 de octubre se programaron charlas y puestos informativos sobre prevención del cáncer de mama.
Obras de infraestructura, equipamiento y movilidad
- Remodelaciones e inauguraciones: El centro de salud se encuentra a la espera de la entrega de llaves para inaugurar el banco de leche. A su vez, se dispuso un plan de contingencia para trasladar de manera temporal la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y ejecutar la instalación del sistema de climatización. En paralelo, avanzan los proyectos para las áreas de oncología y el plan director de hemoterapia.
- Parque automotor: El hospital dispone de ocho ambulancias operativas luego de la compra de motores nuevos mediante fondos generados por el sistema de recupero financiero de la administración. Además, se sumó un vehículo donado por la empresa Petrogas para el traslado de enfermería y se gestionan solicitudes de unidades mediante leasing con el Banco Provincia.