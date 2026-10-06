La comisión del barrio Pampa solicita donaciones para el agasajo por el Día de la Madre

La comisión vecinal del barrio Pampa lanzó una convocatoria a vecinos y comerciantes de la comunidad para colaborar con regalos destinados a las madres, que serán sorteados durante el agasajo organizado con motivo del Día de la Madre.
Desde la comisión invitaron a quienes deseen sumarse a la iniciativa a acercar sus donaciones a la sede del barrio, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 12 horas.
Además, para aquellas personas que no puedan trasladarse hasta la sede, la organización informó que pasarán a retirar las donaciones por el domicilio, facilitando así la participación de todos aquellos que quieran colaborar.