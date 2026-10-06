Reprogramaron la jornada por el día mundial de la Salud Mental en el hospital de Cutral Co y Huincul

Los servicios de Salud Mental, Social y el Centro de Día del hospital Cutral Co y Plaza Huincul “Dr. Aldo V. Maulú” resolvieron reprogramar la jornada prevista para este jueves 8.
“Dado el pronóstico que tenemos para las comunidades este 8 de octubre, decidimos reprogramar la jornada conmemorativa por el dia de la Salud Mental” para el 29 de octubre. Será a la misma hora: de 10 a 15, en el hall del hospital.
Durante el encuentro se desarrollará un programa que contempla distintas propuestas:
- 10:00: apertura.
- 10:30: danza terapia, a cargo de Sol Cola.
- 11:30: yoga, a cargo de Luciana Paredero. Se solicita llevar manta o colchoneta.
- 12:00: presentación de CIART/FOBAM.
- 12:30: presentación de canto a cargo de Flor Méndez.
- 13:00: presentación del Taller de Música del Centro de Día.
- 13:30: Tai Chi, a cargo de AT Melina García.
- 14:00: Zumba, a cargo de Soledad Porro.
- 14:30: presentación de la murga “Los Amantes de la Noche”.
- 15:00: cierre a cargo de “La Cuadra”.
Además, durante la jornada habrá stands de instituciones y servicios del hospital y se contará con radio abierta, como parte de las actividades previstas para acompañar la propuesta.