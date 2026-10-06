Epet N° 1 de Cutral Co: la lluvia provocó problemas y suspendieron las clases en el edificio central

Desde la Epet N° 1 de Cutral Co, el equipo de gobierno y conducción escolar informó que “debido a filtraciones de agua registradas en distintos sectores del edificio central” y para resguardar la seguridad y el bienestar de estudiantes y personal, se suspenden las clases correspondientes a estas instalaciones durante los turnos mañana y tarde.
Por otra parte, las actividades correspondientes al sector de Taller se desarrollarán con normalidad.
Además, se indicó que ante las condiciones climáticas y las precipitaciones, se solicita a las familias que evalúen las condiciones de traslado y circulación. Dejaron a criterio y decisión de cada familia la asistencia de los estudiantes al establecimiento.
Durante la tarde se informará oportunamente sobre el desarrollo de las actividades correspondientes al turno vespertino, de acuerdo con las condiciones edilicias y climáticas.