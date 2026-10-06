Cutral Co pasará la despedida de Lionel Messi en su monumento

El partido se verá de forma gratuita en el monumento ubicado en la Ratua Nacional 22

Se realizará una convocatoria para ver en comunidad el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina. El encuentro se transmitirá en el Monumento a Lionel Messi, ubicado en la ciudad de Cutral Co.

Detalles del evento

Partido: Argentina vs. Benín.

Argentina vs. Benín. Horario: 20:00 horas.

20:00 horas. Lugar: Monumento a Lionel Messi, Cutral Co, emplazamiento señalado como el monumento más grande del mundo dedicado a su figura.

Desde la municipalidad anunciarán en caso que se suspenda el evento por las lluvias en la comarca petrolera.